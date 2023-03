Space Tail: Every Journey Leads Home pour le 9 mars sur consoles

Publié le Vendredi 3 mars 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Waf

Space Tail: Every Journey Leads Home sortira le 9 mars sur Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5. Le jeu arrive en même temps qu'un DLC, Homecoming.Développé par Longterm Games, le jeu s'inspire des débuts de la conquête spatiale, quand les humains envoyaient des animaux crever dans l'espace pour voir ce que ça faisait. Ici, vous allez jouer Béa, un clébard, qui explore des mondes inconnus.Vous allez donc jouer une chienne. Je sais que vous ailmez ça. Le jeu, déjà sorti sur PC à la fin de l'année dernière, n'a pas remporté un vif succès, malgré des critiques globalement positives. C'est peut-être l'occasion de se rattraper en découvrant ce petit jeu de plateformes 2D qui a l'air bien sympathique.