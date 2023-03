The Last Worker, un homme contre les machines

Publié le Vendredi 3 mars 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Casting dingue

Développé par le studio indépendant Wolf & Wood Interactive Ltd., édité par Wired Productions et réalisé par Jörg Tittel, le jeu The Last Worker est une aventure narrative en vue subjective dans un monde où les humains ont été progressivement remplacés par les robots. Vous incarnez Kurt, qui travaille dans une sorte de centre de distribution en compagnie de son petit robot Skew.Un jour, il est contacté par une bande d'activisites réunis sous le nom de SPEAR. Leur but : aider les humains à se libérer du joug robotique.Le jeu a bénéficié de l'aide de Mick McMahon (Judge Dredd, 2000 AD) pour ses graphismes de type Comics. Et au niveau du casting vocal, on retrouve Jason Isaacs (Harry Potter, Star Trek Discovery), Ólafur Darri Ólafsson (The Meg, True Detective), Clare-Hope Ashitey (Riviera, Children of Men), David Hewlett (The Shape of Water, Oddworld New’n’Tasty), Zelda Williams (The Legend of Korra) et Tommie Earl Jenkins (Death Stranding, Wednesday).The Last Worker sort le 30 mars, sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.