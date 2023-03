(TEST) Chef Life : A Restaurant Simulator (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 2 mars 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu Tricatel ?

J'aime cuisiner. J'aime me mettre derrière les fourneaux et concocter de petites recettes sympathiques pour toute la famille. Oh, ça n'a rien d'exceptionnel. Ce n'est pas comme si la cuisine n'était pas une passion française. Je n'en retire aucune gloire ou fierté, d'ailleurs. C'est juste un plaisir personnel.Et je me démerde plutôt bien, aux dires de mes convives. Certes, il y a eu quelques déceptions, quelques ratés dont certains furent mémorables. Mais globalement, j'ai eu mes moments de gloire.Suffisamment pour me lancer dans la restauration?Qui sait...