- The Thaumaturge, un RPG mystique

Publié le Vendredi 3 mars 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Comme dans Picsou ?

11 bit studios et Fool's Theory ont annoncé le développement d'un RPG qualifié de "mystique", baptisé "The Thaumaturge". Le jeu n'a pas encore de date de sortie et aucune plateforme n'a été dévoilée, même si on sait qu'il sortira sur PC puisqu'une page Steam lui est dédié.The Thaumaturge se déroule à Varsovie, au début du XXème siècle, alors que la ville est sous domination russe. Le joueur va évoluer au milieu d'êtres mystiques, les Salutors. Ils vont aussi pouvoir manipuler des personnages, via une aventure narrative historiquement bien documentée.On n'en saura pas plus sur l'histoire, mais les premiers éléments sont plutôt intéressant : un jeu avec de la magie, un cadre historique... On adhère.