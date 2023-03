- Valve Software annonce Counter-Strike 2

Publié le Vendredi 24 mars 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Oui mais...

L'un des jeux multi les plus joués, encore aujourd'hui, s'offre une nouvelle version. Counter Strike Global Offensive deviendra Counter Strike 2 dès cet été. Valve a annoncé la sortie de ce qui ne sera pas un nouvel opus, malgré son nouveau nom, mais une mise à jour globale de son jeu.Counter Strike 2 fera passer Counter Strike GO sous leur moteur Source 2. Une mise à jour gratuite pour les possesseurs du jeu.Graphisme amélioré, effets visuels et audio refaits, fumée dynamique (ouhou !)... c'est la folie, dites-donc !Trois vidéos ont été mises en ligne pour présenter cette mise à jour.