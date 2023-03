Stranded : Alien Dawn, grosse mise à jour avant la sortie finale

Publié le Mercredi 29 mars 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Money money money

On vous le rappelle, Stranded : Alien Dawn est un simulateur de vie et de survie sur une planète inconnue. Vous allez devoir vous occuper des survivants d'un crash en construisant une base, gérant la faune et la flore, faisant attention aux bestioles dangereuses, mais aussi tenter de découvrir des nouvelles technologies pour agrandir votre territoire et améliorer vos chances de survie.Il faudra faire des choix forts et ils auront une incidence sur la survie de votre colonie.Le jeu sortira en version finale sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series et PS5 le 25 avril prochain. Il est actuellement en accès anticipé sur PC, où une grosse mise à jour vous permettra désormais de faire du commerce. Que ce soit sur la planète, avec l'une des quatre factions disponibles, ou vers d'autres planètes. De nouveaux objets et un nouveau survivant recrutable sont aussi inclus. A découvrir dans une nouvelle vidéo :