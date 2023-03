The Great War : Western Front est sorti sur PC

Publié le Mardi 28 mars 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Jolies moustaches

Développé par Petroglyph Games et édité par Frontier Foundry, The Great War: Western Front vient de sortir sur PC. Il est proposé au prix de 34,99 €.Le jeu vous envoie sur le front ouest de la Première Guerre Mondiale, où vous devrez gérer vos armées, votre développement technologique et gérer les ressources de vos troupes. Le jeu couvre la période de 1914 à 1919 et vous permet de réécrire l'Histoire, en ne faisant pas forcément gagner les vainqueurs historiques....