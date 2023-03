Cards and Guns : un shooter roguelite à la carte

Publié le Mardi 28 mars 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Kill kill pussycat

Petit jeu indé développé par le studio Family Devs, Cards and Guns est un mélange de shooter en vue de dessus, de roguelite et de jeu de cartes.Chaque carte permettra d'accéder à une amélioration ou à un équipement spécial. Il faudra survivre à des vagues d'ennemis durant entre 20 et 100 secondes, et tuer autant de créatures que possible durant ce laps de temps.Au fil de l'or récupéré, vous pourrez otenir de nouvelles cartes.Le jeu est prévu pour cette année sur Steam