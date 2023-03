Synced, et la bagarre contre les nano-machines, sort cet été

Publié le Lundi 27 mars 2023 à 11:00:00 par Yoann Schuler

Un sous-titre non officiel

Tout le monde veut se tailler une part du gâteau du jeu-service. Et qui sommes nous pour les blâmer ? C'est le modèle économique le plus rentable du jeu vidéo moderne. Tout ça nous mène aujourd'hui à Synced, la tentative de NeXt studio de se nicher dans le marché.Synced est un nouveau looter-shooter dans un univers de science-fiction, où vous incarnerez un Belliciste, venu se bagarrer avec des nanomachines, en équipe de jusqu'à 3 joueurs. Le twist, c'est que vous pourrez absorber les ennemis vaincus pour vous les réapproprier, un peu comme des Pokémons, en moins diversifié mais en bien plusSynced sera disponible gratuitement, et sort cet été sur PC, plus tard (date non confirmée) sur Xbox Series et PS5.