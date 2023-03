The Crown of Wu est sorti

Publié le Lundi 27 mars 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Une histoire de macaque

The Crown of Wu est un jeu dans lequel vous incarnez Sun Wukong, le personnage qui a inspiré la légende du roi des singes.Vous devrez partir à la recherche de la grande couronne volée par l'antagoniste Zhu. Mais de nombreux pièges et ennemis se dresseront sur votre route.Développé par Meridiem Games, le jeu vient de sortir sur PC, PS5 et PS4.