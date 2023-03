La date de sortie de After Us est dévoilée

Publié le Lundi 27 mars 2023 à 11:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

De quoi réfléchir lors de la Pentecôte

Dans After Us, vous explorerez d un monde fantastique ravagé par une société qui n'aura eu pour limite que sa folie. Vous constaterez les effets destructeurs à travers dix biomes différents et découvrirez le destin tragique de diverses créatures majestueuses, par exemple le harponnage de la dernière baleine. Ressuscitez ensuite leur âme afin de redonner vie au monde.After Us sera disponible sur PC via Steam ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, à 29,99 €.