Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key est disponible

Publié le Lundi 27 mars 2023 à 11:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Cuisine et alchimie... en tenues d'été !

Pour rappel, dans ce JRPG, vous allez enquêter sur les îles Kark et voyager au travers de 4 régions dans de nouvelles zones ouvertes. Vous découvrirez des points d’intérêt, des zones cachées, etc. Tout au long de votre aventure, en plus des quêtes Monde uniques à chaque région, vous débloquerez des quêtes générées aléatoirement. Grâce à elles, vous en apprendrez plus sur les territoires et personnages que vous rencontrerez au fil du chemin.Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key est désormais disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC via Steam. Et n'oubliez pas qu’un bonus d’achat hâtif (jusqu’à deux semaines après la sortie) sera disponible : le lot de costumes Summer Look !