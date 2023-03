Raw Fury annonce Pizza Possum !

Publié le Lundi 27 mars 2023 à 11:15:00 par Julia Bourdin

Ce nom est génial

Annoncé par le studio indé Cosy Computer et l’éditeur Raw Fury, Pizza Possum est un jeu action-arcade et de cache-cache en vue du dessus. Le jeu sortira cette année sur PS5, Xbox Series, Switch et PC.Dans Pizza Possum, vous incarnerez un opossum affamé et devrez essayer de dévorer un maximum de nourriture tout en esquivant les horribles chiens de garde. Vous explorerez une vaste variété de régions pour découvrir de nouveaux repas et gagnerez des points pour débloquer des objets uniques qui faciliteront votre aventure.Il sera possible d’y jouer en coopération locale ou en ligne via le Steam Remote Play Together.