- Pokémon révèle le nom officiel de la prochaine série animée

Publié le Lundi 27 mars 2023 à 11:50:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

De nouveaux horizons pour une nouvelle ère

La nouvelle série qui va succéder au mastodonte porté par Sacha et Pikachu pendant 26 ans a dévoilée son nom : Pokémon, les horizons.Bienvenue à Liko et son partenaire Poussacha, qui seront accompagnés par Rhod, le second protagoniste. Ils rencontreront lors de leur voyage de nombreux personnages, notamment les Électacleurs Volants, un groupe mené par Friede et Capitaine Pikachu, qui voyagent à travers le monde à bord d'un dirigeable.Liko et Rhod croiseront la route de Amethio et son partenaire Pokémon Malvalame membres des Explorateurs, ainsi qu’un streameur du nom de Nidotruc (il n'y avait pas moyen de trouver mieux comme nom ?).La série débutera d'ici la fin de l'année 2023.