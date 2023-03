Park Beyond arrive le 16 juin 2023

Publié le Mardi 28 mars 2023 à 10:00:00 par Théo Valet

Le digne successeur de Planet Coaster ?

Le jeu sur PC (code Steam)

La bande-son par Olivier Deriviere (sur CD et en version digitale)

Steelbook (contenant le CD bande-son)

Stickers

Cartes postales

Le jeu en version numérique

Bonus de l’Edition Deluxe, ZOOMBEYOND Impossification Set

Park Beyond : Pass annuel = un Season Pass incluant 3 DLC à venir

Bonus Season Pass = un set de voitures de montagne russes avec 5 revêtements exclusifs

Contenu de la Visioneer Edition

Bande originale physique et numérique d’Olivier Deriviere

Figurine omnitrain (11cm)

Artbook

Affiche réversible

Tour de cou et badge du personnel

Bonus de l’Edition Collector, BEYOND SEAS Set

Développé par Limbic Entetainement et édité par Bandai Namco, Park Beyond est un tout nouveau jeu de simulation de parc d'attractions. Aux commandes de votre parc, vous pouvez l'aménager comme vous le souhaiter tout en prenant en compte du coût de chaque attraction et de sa popularité auprès des visiteurs. Faire un parc, c'est bien, mais il faut qu'il soit rentable aussi.Grâce à un système modulaire, vous pourrez personnaliser chacune des attractions pour qu'elles vous correspondent au maximum. Mais surtout pour tenter de faire la plus d'entre toutes.La nouvelle vidéo publiée nous dévoile non seulement la date de sortie, mais également les versions disponibles en précommandes :Je ne vous cache pas que je trouve l'édition Collector plutôt stylée.