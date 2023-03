Shadow of Doubt vous laisse enquêter dès le 24 avril

Publié le Mardi 28 mars 2023 à 10:45:00 par Théo Valet

Cloudpunk rencontre Sherlock Holmes

Shadow of Doubt mélange jeu d'enquête et sandbox où vous allez traquer un tueur en série. Se faisant, vous allez résoudre diverses enquêtes à l'aide d'une variété de gadgets. La ville mélange celles qu'on pourrait retrouver dans un polar avec un côté science-fiction la rendant unique. Avec son côté sandbox vous pourrez aborder chaque affaire comme vous le souhaitez et les finir de diverses façons.Le jeu sera disponible à partir du 24 avril en accès anticipé sur Steam. Vous pourrez commencer votre enquête en apprenant les mécaniques de base du jeu et en vous familiarisant avec la ville, cet énorme bac à sable.