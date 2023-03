Samba de Amigo accueil Sonic

Publié le Mardi 28 mars 2023 à 10:15:00 par Théo Valet

Ça va être compliqué de suivre ces mouvements

On vous a déjà un peu parlé de Samba de Amigo: Party Central. Ce jeu de danse culte revient sur Switch cet été avec un nouvel opus. Au menu : une quarantaine de tubes qu'il va falloir interpréter à l'aide de vos Joy-Con à travers différents mini-jeu. Vous pourrez danser seul, mais également à plusieurs chez vous ou en ligne.SEGA a annoncé l'arrivé de Sonic qui amène avec lui deux musiques : « Escape from the city » tirée de Sonic Adventure 2, et « Fist Bump » de Sonic Forces. Il amène également un niveau inspiré de City Escape de Sonic Adventure 2, où Amigo pourra danser avec le célèbre hérisson bleu.