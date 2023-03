Publié le Mardi 28 mars 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

El Tiot Courbeteux

Hogwarts Legacy - L'héritage de Poudlard (PS5) God of War Ragnarök (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon (Nintendo Switch) WWE 2K23 (PS5)

Hogwarts Legacy - L'héritage de Poudlard God of War Ragnarök WWE 2K23

Forza Horizon 5 Hogwarts Legacy - L'héritage de Poudlard WWE 2K23

WWE 2K23 Fifa 23 Call of Duty Modern Warfare II

Fifa 23 GTA V NBA 2K23

Mario Kart 8 Deluxe Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon Super Mario Odyssey

Les Sims 4 Grandir ensemble Microsoft Flight Simulator 22 Farming Simulator 22

Après une semaine où ils ont défilé dans la rue - ou simplement rien branlé par fainéantise - le SELL nous livre son top des ventes de jeux vidéo en France. Il s’agit de la 11semaine de 2023.Comme chaque semaine d’ailleurs, nous l’illustrons avec un fromage. Cette semaine, nous vous faisons découvrir l'El Tiot Courbeteux, un fromage au lait cru de vaches, à pâte molle et à croûte lavée. Il nous vient tout droit de la région des Hauts-de-France.Pas grand changement par rapport à il y a deux semaines. L'arrivée surprise de WWE 2K23 montre que les joueurs sont toujours fans de catch. On ne s'y attendait pas. Et le pire, c'est qu'il débarque dans tous les tops, ou presque.