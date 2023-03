Eresys vient hanter Steam à partir du 20 avril

Publié le Mardi 28 mars 2023 à 11:30:00 par Théo Valet

J'espère que vous avez fait LV2 R'Lyehian

Imaginez un jeu multijoueur où vous incarnez des cultistes qui vont essayer de survivre aux horreurs qui se cachent dans le Mythos Lovecraftien, tout ça dans la forêt obscure et terrifiante d'Eresys. Et bien vous avec le pitch d'Eresys, le nouveau jeu d'horreur développé par Dragonis Games et qui reprend les fabuleuses histoires de H.P. Lovecraft.Je ne peux que vous conseiller de trouver des amis avec un peu de courage, et de préparer vos couches-culottes. Le jeu arrive le 20 avril prochain sur Steam.