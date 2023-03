Klaus Lee - Thunderballs, un action platformer en 2D

Publié le Mercredi 29 mars 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Klaus, barbier

Klaus Lee - Thunderballs sort sur Nintendo Switch et PC à l'automne. Ce petit jeu développé par Nukklear et édité par Assemble Entertainment, est un jeu d'action et de plateformes en 2D.Vous jouez Klaus Lee et sa belle moustache. Klaus Lee a tout fait : il a appris à Gene Simmons (Kiss) à faire du rock, Maverick à piloter un avion, Chuck Norris à marcher et est même sorti avec toutes les drôles de dames en même temps. Et là, il est bloqué dans un jeu vidéo des années 80.Y'a du jetpack, y'a de la dynamite, y'a une vision laser et plus de 100 niveaux à parcourir. Qui dit mieux ?