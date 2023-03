Kitbash Model Club : construisez vos véhicules télécommandés

Publié le Mercredi 29 mars 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Merde, y'a plus de pile...

Curve Games et Floating Origin Interactive développent actuellement une nouvelle version de leur jeu Balsa Model Flight Simulator, jeu de modélisation aérienne. Il s'intitulera Kitbash Model Club et permettra de faire non plus seulement des avions, mais aussi des véhicules terrestres ou marins.Le jeu est développé par les créateurs de Kerbal Space Program.Il sortira en 2023 sur PC, via Steam . Vous pourrez même défier vos amis dans des combats de véhicules modélisés, en un contre un. On vous laisse découvrir ça en vidéo :