Mayhem in Single Valley est sorti sur consoles

Publié le Vendredi 31 mars 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Le petit chaperon rouge

Jack est bien décidé à sauver la petite ville de Single Valley, et tous ses environs également. Manque de bol, tous les habitants et la faune ont été contaminés par des produits chimiques qui les ont transformés en zombies. Bah, Jack a des jambes pour courir...Mayhem in Single Valley est un petit jeu regroupant action, aventure et puzzles, développé par les canadiens de Fluxscopic et édité par tinyBuild. Le jeu vient de sorir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Il est déjà sorti sur PC il y a une paire d'année, avec un bon petit succès à la clef.On vous laisse découvrir le jeu en vidéo :