Uragun, un nouveau roguelite

Publié le Vendredi 31 mars 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Mecha chou

Développé par les polonais de Kool2Play, Uragun est un roguelite à base de mechas. La version finale, après 12 mois d'accès anticipé, est désormais disponible sur Steam Le jeu se déroule dans un Hong-Kong futuriste et vous allez combattre d'autres mechas et robots. A chaque fois que vous mourez, une nouvelle version doit être recréée dans votre station orbitale et débarquée sur Terre. C'est l'occasion de l'améliorer, de la customiser, avec toutes les technologies que vous trouverez lors de vos runs.Le jeu est à découvrir en vidéo :