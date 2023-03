(TEST) Atelier Ryza 3 : Alchemist of the End & the Secret Key (PC, PS4, PS5, Nintendo Switch)

Publié le Jeudi 30 mars 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Anglophobes s'abstenir

Mon niveau d'anglais se situe entre "pas mal" et "plutôt bien pour un français". Enfin, tout dépend du degré d'alcoolémie. Après deux ou trois pintes, il se situe entre "plutôt bien pour un français" et "parfaitement bilingue". Oh, la dernière fois, Vincent a bien essayé de me faire croire que j'étais une quiche, incapable de dire "Thank you" correctement et que mes remerciements ressemblaient plus à des "Fuck you", mais je lui ai répondu que, justement, ce n'était pas merci que je voulais dire.Bref, jouer à Atelier Ryza 3 en anglais ne m'a posé aucun problème. Mais ça risque d'être le cas pour beaucoup.