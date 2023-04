La prochaine extension de Magic nous dévoile ses mécaniques

Publié le Vendredi 31 mars 2023 à 10:00:00 par Théo Valet

Ça va péter

Les forces d'Elesh Norn envahissent le Multivers. La marque des Phyrexians se forme sur tous les plans. Mais ne craignez rien, car l'espoir pointe à l'horizon. Ces plans sont le foyer de héros qui s'allient afin de les protéger. Les héros du multivers se rassemblent afin de repousser les Phyrexians. Alors que cette histoire épique atteint son apogée, des visages familiers vont s'avérer essentiels à la chute d'Elesh Norn.



Parmi eux, Wrenn, une dryade, exercera son influence sur le cœur même des pouvoirs de L’Invasion des Machines. Le sceau de l'existence met en valeur la puissance de sa magie élémentaire et l'intensité de sa détermination.



Le lien avec l'Arbre d'Invasion donnera à Wrenn un pouvoir sans précédent : elle l'utilisera pour tendre ses mains à travers les éternités aveugles et atteindre Teferi. Grâce à cette connexion, un message opportun parviendra au pèlerin temporel. Avec ses dernières forces, elle défiera l'impossible en ramenant tout Zhalfir à l'existence.



L’Ange Elspeth, récemment réincarnée, lui prêtera main-forte et affrontera la source de ses plus grandes peurs et de ses cauchemars : Elesh Norn et sa horde phyrexiane. Son retour changera le cours de la bataille. Il le faut. Ou tout est perdu.

Ces batailles entrent sur le champ de bataille avec un nombre de jetons de défense égal à sa défense. Il faut détruire ces jetons pour détruire ces batailles, car on peut attaquer ces dernières comme un Planeswalkers par exemple. Pour autant, l'idée générale n'est pas de les préserver des dégâts, mais de se battre contre elles pour les éliminer.

Lorsqu'une bataille de siège entre sur le champ de bataille, son contrôleur choisit un adversaire qui sera son protecteur. Tous les joueurs, sauf le protecteur d'une bataille, peuvent l'attaquer et seul le protecteur peut bloquer les créatures qui l'attaquent.

Le contrôleur, c'est celui qui joue la carte, et le protecteur celui qui est visé. Donc oui, pour la première fois dans Magic, le contrôleur peut attaquer son propre permanent.

Les batailles peuvent également être ciblées par certains sorts et capacités spécifiques. C'est également le cas des sorts ou capacités indiquant "toute cible".

Lorsque le dernier jeton de défense est retiré d'une bataille de siège, la bataille est vaincue et une capacité se déclenche. Lorsque cette capacité est résolue, le contrôleur de la bataille l'exile puis lance le recto de la carte depuis l'exil sans coût de mana.

Chaque fois qu'une créature avec sauvegarde entre sur le champ de bataille, vous placez autant de jetons +1/+1 sur une créature ciblée. Si vous avez choisi une autre créature comme cible, cette créature bénéficie également de toutes les capacités de la créature originale qui sont imprimées en dessous de la sauvegarde jusqu'à la fin du tour.

Un jeton Incubateur est un jeton artefact incolore avec "{2} : Transforme cet artefact." Le verso est une créature artefact Phyrexian incolore 0/0. La capacité Incubation inclura un nombre qui indiquera combien de jetons +1/+1 il faudra mettre sur le jeton Incubateur. Ces jetons sont sans effet tant que le jeton a sa face avant visible, mais deviennent très utile afin de garder la créature artefact Phyrexian en vie une fois qu'elle se transforme.

