- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits d'avril

Publié le Vendredi 31 mars 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Découvrez-vous d'un fil

Wolfenstein: The New Order [GOG Code]

Ninja Commando [Amazon Games App]

Art of Fighting 3 [Amazon Games App]

The Beast Inside [GOG Code]

Icewind Dale: Enhanced Edition [Amazon Games App]

Crossed Swords [Amazon Games App]

Ghost Pilots [Amazon Games App]

Beholder 2 [Amazon Games App]

Terraformers [Amazon Games App]

Metal Slug 4 [Amazon Games App]

Ninja Masters [Amazon Games App]

Looking for Aliens [Legacy Games Code]

Grime [Amazon Games App]

Sengoku [Amazon Games App]

Magician Lord [Amazon Games App]

Overwatch 2 - Jusqu'au 20 avril, les membres Prime peuvent obtenir le skin épique Junkrat Cirque.

Hearthstone – Jusqu'au 19 avril, les abonnés Prime peuvent obtenir une carte épique Standard aléatoire.

World of Warcraft – Jusqu'au 27 avril, les membres Prime peuvent obtenir la monture Ours de la grande bataille.

Candy Crush Saga

Farm Heroes Saga

League of Legends

League of Legends : Wild Rift

VALORANT

Teamfight Tactics

Comme chaque mois, Amazon Prime Gaming vous offre des jeux gratuits. A récupérer si vous êtes abonnés Amazon Prime, et uniquement si vous êtes abonnés, bien entendu.Il faut cliquer sur "récupérer le jeu" dans votre compte Amazon Prime Gaming, et vous les garderez tant que vous resterez abonné.Voici les jeux offerts pour le mois d'avril :Et des bonus pour :