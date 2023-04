- Everspace 2 est sorti

Publié le Vendredi 7 avril 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Allez, on va vers l'infini...

Rockfish Gamesvient de sortir Everspace 2 sur PC. Durant l'été, il sortira sur PS5 et Xbox Series. On vous le rappelle, il s'agit d'un jeu dans lequel vous allez explorer un monde ouvert durant une longue campagne solo, à traverser l'univers à bord de votre vaisseau spatial, pour découvrir les secrets les plus profonds du personnage principal, Adam.Combats, découverte... ce mélange de shoot et d'exploration spatiale promet le meilleur.On est sur le test, on vous en parle très très vite.