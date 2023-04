Havendock, le city building marin, est sorti

Publié le Vendredi 21 avril 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Mon beau poisson

City builder développé par YYZ et édité par Different Tales, Havendock est un jeu de construction d'une ville au beau milieu de l'océan.Vous devrez explorer les fonds marins à la recherche de ressources et ainsi créer de nouvelles machines, de nouveaux bâtiments, trouver de nouveaux produits comestibles..Le jeu vient de sortir en accès anticipé sur Steam