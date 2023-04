Survival : Fountain of Youth disponible en accès anticipé

Publié le Jeudi 20 avril 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Mais j'suis toujours jeune, moi !

Jeu de survie développé par Odinsoft, Survival: Fountain of Youth vient de sortir en accès anticipé, sur Steam . Il est proposé au prix de 22,99 € et vous aurez 10% de réduction jusqu'au 26 avril.Survival: Fountain of Youth est un jeu de survie qui se déroule au XVIe siècle, sur une île perdue au beau milieu des caraïbes. Vous allez devoir apprendre à fabriquer des outils, un abri, des armes, vous frotter à la faune locale, donc chasser et éviter de vous faire manger...Il vous faudra aussi enquêter sur une civilisation disparue et ses secrets vous seront précieux pour survivre. Bien entendu, il vous faudra fabriquer une embarcation... pour visiter l'une des 15 îles disponibles dans le jeu.