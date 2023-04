Xenoblade Chronicles 3 : le nouveau DLC pour le 26 avril

Publié le Jeudi 20 avril 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

T'as ton pass ?

Le dernier DLC proposé via le pass d'extension du jeu Xenoblade Chronicles 3 arrive sur Nintendo Switch le 26 avril. Il s'intitule Un avenir retrouvé et prend place avant les événements de Xenoblade Chronicles 3.Les joueurs vont se lancer dans une toute nouvelle aventure, avec des personnages inédits, via un scénario reliant les trois opus de la série des Xenoblade Chronicles.Au menu, nouveaux mécanismes de combat, comme le combo d’union, lors duquel deux personnages attaquent en simultané, modification de l’apparence de l’épée pour la Classe Épéiste de Noah, et bien d'autres choses encore.Une bande-annonce a été dévoilée.