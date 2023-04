Gun Jam : un nouveau FPS désormais disponible sur PC

Publié le Jeudi 20 avril 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Musiques de merde

Gun Jam est un FPS survitaminé qui vient de sortir sur PC, via Steam . Il est développé par un tout petit studio indépendant suédois, Jaw Drop Games et édité par Raw Fury.Inspiré des jeux de tir rétro et des jeux d'arcade, Gun Jam se base sur le rythme de la musique pour ses combats. Ils se déroulent dans des arènes (4 disponibles) face à des hordes d'ennemis, des boss, avec de multiples armes et en écoutant l'une des trois bandes-son.Hard rock, trap et Electronic Dance Music sont au rendez-vous. Choisissez la bande-son qui vous inspire.