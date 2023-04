Final Fantasy Pixel Remaster est disponible sur PS4 et Nintendo Switch

Publié le Jeudi 20 avril 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Final quoi ? Connais pas...

Square Enix vient de sortir Final Fantasy Pixel Remaster sur PS4 et Nintendo Switch. On vous le rappelle, il s'agit d'une compilation de versions remasterisées en pixel art des jeux Final Fantasy I, Final Fantasy II, Final Fantasy III, Final Fantasy IV, Final Fantasy V et Final Fantasy VI, tous déjà sortis sur PC.Le jeu est proposé soit titre par titre, soit en lot. Une version boîte est également disponiblke en édition limitée, avec des bonus et goodies.Et si vous voulez en savoir plus, voici la vidéo du jeu :