Etrian Odyssey Origins Collection dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Vendredi 21 avril 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Pour les fans de JRPG

Etrian Odyssey Origins Collection sortira sur Nintendo Switch et PC le 1er juin 2023. Cette compilation regroupe les trois premiers épisodes de la série, Etrian Odyssey HD, Etrian Odyssey II HD et Etrian Odyssey III HD. Ils sortiront avec quelques améliorations comme un niveau de difficulté ajustable, du contenu additionnel, plus de langues...Dans ces JRPG, vous allez explorer le monde, un château suspendu dans le ciel ou un labyrinthe sous-marin, selon les épisodes, avec votre petit groupe d'aventuriers.Des rencontres, des combats, et plein d'autres choses vous attendent dans ces 3 jeux, à la durée de vie conséquente.