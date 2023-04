Men of War II s'offre 20 minutes de vidéo

Publié le Vendredi 21 avril 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

De guerre jamais las

Men of War II vous invite à prendre part à la Seconde Guerre Mondiale, sur les fronts de l'est et de l'ouest, en tant que général et à diriger votre armée contre le front ennemi dans une campagne solo et en multijoueur.Initialement prévu pour la fin 2022, le jeu est finalement toujours en développement et devrait proposer une bêta ouverte du 11 au 15 mai, pour une sortie finale quelques semaines après.Ce jeu de stratégie en temps réel proposera des environnements destructibles, une IA annoncée pour "très poussée" et surtout, de nombreuses unités à diriger.Une vidéo de 20 minutes, montrant la campagne américaine, a été dévoilée.