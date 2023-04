- Lost Epic est disponible sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 21 avril 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Tueur de dieux

L'action-RPG Lost Epic, déjà sorti sur PC, PS4 et PS5 l'année dernière, est désormais disponible sur Nintendo Switch. Le jeu est développé par la Team EARTH WARS. Il s'agit d'un side-scroller 2D, un Souls-like, un Action RPG avec des batailles nerveuses et des éléments de hack-and-slash.Vous allez devoir combattre des dieux, en qualité de défenseur des mortels, et explorer la terre de Sanctum, separée en six mondes différents. Vous devrez affronter des monstres énormes. Pour mener à bien votre quête, il faudra gérer vos héros et personnaliser selon vos besoins et votre style de jeu les capacités de vos personnages.Vous aurez, au total, 6 dieux à combattre.