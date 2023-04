- The Caligula Effect 2 s’annonce sur PS5

Publié le Vendredi 28 avril 2023 à 11:45:00 par Julia Bourdin

Quand musique rime avec tueurs à gage

NIS America annonce aujourd’hui l’arrivée à l’automne 2023 sur PS5 de The Caligula Effect 2, un J-RPG déjà sorti sur PC et Switch.Dans The Caligula Effect 2, Regret, une poupée virtuelle, quoi que ça veuille dire, à créé le monde de Redo, une simulation dans laquelle des personnes sont piégées dans une fausse réalité. Afin d’y échapper, un groupe de lycéens qui s’en sont rendus compte, décide de former le Go-Home Club pour combattre Regret et retourner dans le monde réel. Cependant celui-ci est accompagné de terribles tueurs à gages, les Obbligato Musicians.Le jeu dispose d’une mécanique spéciale, l’Imaginary Chain, qui vous permet de prédire les mouvements de l’ennemi afin de choisir la meilleure stratégie à adopter.Le jeu est notamment écrit par Tadashi Satomi, le scénariste des jeux Persona, et porte un soin tout particulier à sa bande-son très rythmée et inspirée des vocaloids.