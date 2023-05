The Last Case of Benedict Fox est disponible sur Xbox et dans le Game Pass

Publié le Mardi 2 mai 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Sublime

The Last Case of Benedict Fox est désormais disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One et dans le Game Pass. Développé par Plot Twist Games, le jeu est un jeu d'aventure et d'action à l'ambiance lovecraftienne.A la manière d'un Metroidvania, avec, donc, de l'action et des plateformes, il vous entraîne dans un monde occulte rempli d’entités démoniaques, d’organisations secrètes, de rituels interdits et de meurtres effroyables.Vous allez incarner le détective Benedict Fox et parcourir des lieux magnifiques mais qui feront vaciller votre santé mentale...