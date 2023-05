Metal Gear Solid Snake Eater annoncé par Konami

Publié le Jeudi 25 mai 2023 à 10:50:00 par Cedric Gasperini

Triangle

Konami a profité du PlayStation Showcase, qui s'est déroulé la nuit dernière, pour annoncer le remake de Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Le jeu est baptisé Metal Gear Solid Snake Eater. Ou plutôt Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, ou si vous préférez Metal Gear Solid Triangle: Snake Eater. Si, si. Cherchez pas à comprendre.Enfin bref, il s'agit donc d'un remake avec les voix, le scénario et les mécaniques de combat et de survie d’origine, mais remis au goût du jour.Le jeu est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series. Pas de date de sortie annoncée.D'ici-là, une compilation HD comprenant Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (version HD Collection) et Metal Gear Solid 3: Snake Eater (version HD Collection) devrait voir le jour.