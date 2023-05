Dragon’s Dogma 2 s'offre une vidéo de gameplay

Publié le Jeudi 25 mai 2023 à 10:20:00 par Cedric Gasperini

C'est quoi ces voix toutes pourries ?

Après un premier opus à succès (7,2 millions de jeux vendus) et une série Netflix, Dragon's Dogma s'offre une suite, sobrement baptisée Dragon's Dogma 2. Le jeu est toujours un Action-RPG et est développé sur le moteur propriétaire Re Engine.Une vidéo a été diffusée à l'occasion du PlayStation Showcase qui s'est tenu cette nuit.Le jeu débute débute dans une prison souterraine. Vous allez jouer l'insurgé, un être dont le coeur a été arraché par le Dragon. Vous devrez le traquer et l'abattre, dans le but de revendiquer le trône qui vous est dû.Dragon's Dogma 2 sera jouable en coop jusqu'à 4. Vos 3 accolytes, qui viendront se joindre à votre partie, sont des Pions. C'est leur nom. Autant dire que ça donne envie de venir filer un coup de main à ses potes...Le jeu est prévu sur PS5, Xbox Series et PC. On vous laisse découvrir la vidéo, avec une petite interrogation toutefois : pourquoi les voix de petits minets pour les personnages ?