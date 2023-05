Terminator: Dark Fate - Defiance, un jeu de stratégie en temps réel

Publié le Jeudi 25 mai 2023 à 10:10:00 par Cedric Gasperini

Follow me if you want to live

Basé sur le dernier film Terminator, le jeu Terminator: Dark Fate - Defiance est disponible en bêta test . Le jeu est prévu sur PC. Sa date de sortie n'a pas été dévoilée.Le jeu est un jeu de stratégie en temps réel qui vous envoie dans l'univers bien connu de Terminator. La guerre entre les humains et les robots fait rage.Une campagne solo est prévue. Du jeu multi en 1v1, 2v1 et 2v2 également. 3 factions différentes seront jouables. Une partie gestion, avec la nécessité de recruter et entraîner de nouvelles unités mais aussi améliorer son équipement et ses armes sera aussi incluse.