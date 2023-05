(TEST) Le Seigneur des Anneaux : Gollum (PC, PlayStation, Xbox)

Publié le Jeudi 25 mai 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Mongollum

La saga du Seigneur des Anneaux a explosé grâce à l'adaptation en films par Peter Jackson. Et aujourd'hui, l'univers de Tolkien compte des millions de fans. Il n'en fallait pas plus pour que le jeu vidéo s'en empare. Avec parfois plus ou moins de réussite.Daedalic Entertainment a décidé de mettre son grain de sel dans cet univers en proposant une aventure inédite qui tourne autour du personnage de Gollum.Avec moins de réussite que plus.