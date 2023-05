The Talos Principle 2 s'annonce en vidéo

Publié le Jeudi 25 mai 2023 à 11:35:00 par Cedric Gasperini

Va falloir vous creuser les méninges

Après un joli succès de son premier opus, The Talos Principle 2 a été annoncé. Le jeu est une nouvelle fois développé par le studio Croteam et sera édité par Devolver Digital.Il s'agit d'un jeu de puzzles en vue subjective, se déroulant dans des environnements liés à la Grèce Antique, la philosophie... Le jeu mettra en scène des énigmes à base de manipulation de la gravité, de transfert d'esprit et de métaphysique. Autrement dit, il va falloir se creuser les méninges.The Talos Principle 2 est attendu pour cette année sur PC, PS5 et Xbox Series. Une vidéo a été publiée.