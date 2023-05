Assassin’s Creed Mirage pour le 12 octobre 2023

Publié le Jeudi 25 mai 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Retour aux origines

Assassin's Creed Mirage sortira le 12 octobre prochain, sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et sur PC. Le jeu est d'ores et déjà en précommande, sauf pour la version Collector (avec figurine), qui n'est pas encore disponible.Le jeu est développé par Ubisoft Bordeaux, le studio à l'origine du DLC Assassin's Creed Valhalla : La colère des druides.Le jeu vous plongera en plein IXème siècle, à Bagdad, dans la peau de Basim Ibn Is'haq, un voleur de rue. Il rejoindra les assassins dans la forteresse d'Alamut, là où l'Histoire (la vraie) des assassins a ses racines et a été la source d'inspiration de la saga.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. On vous laisse découvrir ça.