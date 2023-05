EA Sports F1 23 vous dévoile le circuit de Las Vegas

Publié le Jeudi 25 mai 2023 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

Viva ?

EA Sports F1 23 est toujours prévu le 16 juin sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Une nouvelle vidéo du jeu a été diffusée. Elle dévoile le circuit de Las Vegas, nouveau venu dans le championnat.Contrairement aux circuits déjà connus, scannés par les développeurs, celui-ci est une nouveauté et n'a pas donc pu bénéficier de la même technologie. Il a été créé à partir de photos de références et de données photogrammétriques.Le circuit fait 6,12 km de long et propose des pointes à plus de 340 km/h. Le tracé longe les casinos, les monuments de la ville et passe même par le célèbre Strip.On vous laisse apprécier la bête en vidéo (faut cliquer sur "Regarder sur Youtube" parce que la vidéo est bloquée par EA... allez comprendre...) :