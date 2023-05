Alan Wake 2 : des infos et une bande-annonce

Publié le Jeudi 25 mai 2023 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Celui-là, on a hâte

Chouette série débutée en 2010, Alan Wake est un jeu d'horreur psychologique, d'aventure et d'action, signée Remedy Entertainment. Une suite est prévue et elle s'offre une nouvelle vidéo.Alan Wake 2 continue l'histoire du jeu originel, même s'il pourra être joué et apprécié sans le connaître, dixit l'équipe de développement.Alors qu'une série de meurtres frappe la petite ville de Bright Falls, l'enquêtrice du FBI Saga Anderson découvre que ces crimes pourraient être liés à la disparition, il y a 13 ans, de l'écrivain à succès Alan Wake...Ce dernier, piégé dans un cauchemar, tente d'écrire son histoire et façonner le monde qui l'entoure pour s'en échapper, alors qu'il est poursuivi par une entité horrible.Le jeu sort cette année sur PC, PS5 et Xbox Series.