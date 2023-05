Foamstars, un jeu de mousse

Publié le Jeudi 25 mai 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On s'fait une soirée mousse ?

Avec un nom qui sonne comme un show de téléréalité, Foamstars est en fait un shoot multijoueur prévu sur PS4 et PS5. Le jeu est signé Square Enix.Plein de couleurs, ambiance Manga, et combats de mousse en arène. La mousse sera l'élément central du jeu, avec la possibilité de l'exploiter pour créer des surfaces glissantes, modifier le terrain, noyer l'équipe adverse...Pas beaucoup d'info sur le jeu, ni date de sortie précise. Mais mes souvenirs de soirées mousse sont bien différents de ce que l'on peut apercevoir dans le jeu. Et ces soirées se terminaient autrement plus dénudées. Enfin... bon... Disons que Foamstars devrait être un jeu grand public, quoi.