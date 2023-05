Marvel’s Spider-Man 2 : la nouvelle bande-annonce !

Publié le Jeudi 25 mai 2023 à 11:50:00 par Cedric Gasperini

Personne n'aime les araignées

Ils sont plusieurs à avoir le kiki tout dur à la rédaction, après avoir visionné la nouvelle bande-annonce du jeu Marvel’s Spider-Man 2. A votre tour d'être atteint de priapisme aigu.Le jeu est prévu pour cet automne, sur PS5.Dans ce nouvel opus, Kraven le Chasseur fait son apparition, tandis que les deux Spider-Man, Peter Parker et Miles Morales, sont réunis pour lutter contre lui et contre un tout nouveau Symbiote qui menace la Terre-1048.Dans un premier temps, on vous colle la vidéo de présentation de Kraven le chasseur, à qui l'on conseillera de changer de nom s'il veut faire carrière, parce que bon, "Kraven le chasseur", ça sonne un peu comme "Kevin l'ornithologue" et c'est loin de vous mettre les foies.Ensuite, on vous laisse mariner devant plsu de 10 minutes de gameplay sur le jeu. Des combats, de nouveaux pouvoirs, de l'exploration, des chiens robots... vous allez en prendre plein la vue.Bon, ça ressemble vachement à Venom, et on en profite pour souligner à quel point les films Venom sont quand même vachement mieux que tous les films Super-man réunis, mais on s'en contentera pour la vidéo.