Fairgame$, un nouveau jeu de braquage en multijoueur

Publié le Jeudi 25 mai 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Robin des bois moderne

Développé par Haven Studios et prévu sur PC et PS5, Fairgame$ est un jeu de braquage compétitif. Vous allez rejoindre une sorte de groupe façon Robin des Bois, dont le but est de dépouiller les milliardaires et redistribuer les richesses.Vous allez donc devoir infiltrer des bâtiments ultra-sécurisés et ultra-protéger pour vous en mettre plein les fouilles. Mais une autre équipe est sur les rangs, et il faudra atteindre le butin avant elle.Pas grand-chose d'autre a été dévoilé sur le jeu. Une bande-annonce a toutefois été diffusée.