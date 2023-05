Sword of the Sea, par les développeurs d'Abzû

Publié le Jeudi 25 mai 2023 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Tony Hawk Fantasy

Giant Squid, le studio à l'origine des jeux Abzû et The Pathless, ont dévoilé leur prochain jeu, Sword of the Sea. Une nouvelle fois, le jeu vous entraîne dans un monde de rêve oùLes joueurs utilisent l'Hoversword, une sorte de planche de surf / skateboard / snowboard avec lequel vous pouvez surfer sur toutes les surfaces.Zen et exploration sont au coeur du gameplay. Vous allez évoluer dans un monde abandonné, surfant dans les ruines pour leur rendre leur splendeur d'antan.Le jeu est prévu sur PC et PS5.