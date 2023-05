Warhammer 40,000: Speed Freeks chauffe ses moteurs en Alpha

Publié le Vendredi 26 mai 2023 à 09:30:00 par Walid Hamadi

Il était impensable que le jeu de plateau n’ait pas droit à sa version jeu vidéo, voilà qui est désormais chose faite. Warhammer 40,000 Speed Freeks vient d’être annoncé sur Steam et son Alpha est d’ores et déjà ouverte à tous ceux qui veulent s’y essayer Ce jeu de tir et de course proposera des matches jusqu’à 16 joueurs, plusieurs classes de véhicules dont 7 uniques, un mode Poursuite et un mode Convoi (non jouable en Alpha) le tout dans un déluge explosif créé sur Unreal Engine 5.Pas de date de sortie précisée, mais un premier trailer ici-même.